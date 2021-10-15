Путин порассуждал о мигрантах в России фразой «минимум русский язык нужно знать»

Путин: трудовым мигрантам нужно знать «как минимум русский язык» для нормальной жизни в РФ

Трудовым мигрантам нужно «как минимум знать русский язык», чтобы легче адаптироваться в стране. Об этом высказался глава государства Владимир Путин на саммите СНГ, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что русский язык является объединяющей силой, он скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ. «Нужно понимать, что такое Россия, понимать, что такое культура России, взаимоотношения между народами России», — подчеркнул Путин.

Это необходимо, чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в России, добавил глава государства.

Также на саммите СНГ российский лидер ответил на вопрос об исключении движения «Талибан» (запрещено в России) из списка организаций, признанных террористическими в стране. По мнению Владимира Путина, не нужно торопиться с официальным признанием талибов.