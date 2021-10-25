Россия
 
Последние новости
На въезде в Севастополь выставят блокпосты
В России сыронизировали над угрозами Киева запустить ракеты в сторону Москвы
Стоимость аренды элитного жилья в Москве достигла рекорда
Во дворе дома в Москве обнаружили тело 12-летнего мальчика 
Стало известно о планах террористов ликвидировать чеченского «ветерана джихада»
Алек Болдуин встретился с родственниками убитого им оператора
В Британии призвали закрыть доступ к школам для противников вакцинации
Илон Маск одним твитом обвалил курс «мемной» криптовалюты
Россиянам раскрыли стоимость оздоровительного отдыха за границей
Бузова спела «Катюшу» на открытии чемпионата мира по боксу
Новости партнеров

Пушков ответил на слова экс-главы украинского МИД о плане Байдена

Пушков: на обочине мировой политики есть все шансы остаться у Украины, а не у России
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Совета Федерации

На обочине мировой политики есть все шансы остаться у Украины, а не у России. Так на слова экс-главы МИД Украины Владимира Огрызко о плане американского лидера Джо Байдена по созданию нового миропорядка ответил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, Огрызко «плохо понимает, о чем говорит», а также плохо следит за ходом событий, например, за газовым кризисом в Европе и его результатами. «Россия входит в "большую тройку" ведущих держав мира, является постоянным членом СБ ООН, имеет самые крупные в мире запасы нефти и газа. Кто и куда ее вытолкнет?» — отметил сенатор.

Ранее Огрызко раскрыл план президента Байдена по созданию нового миропорядка, при котором Россию якобы «вытолкнут на обочину мировой политики». Он отметил, что в настоящее время Киев не может игнорировать позицию Москвы, так как Россия обладает правом вето в Совете Безопасности ООН, а также может блокировать любое решение в ОБСЕ. По словам дипломата, если одна страна нарушает Устав ООН, то «такой порядок уже никого не устраивает», иначе это будет «псевдопорядок, которым злоупотребляет Россия».

Будущее уже здесь

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь

box#2979981

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Украине раскрыли план Байдена по созданию нового миропорядка без России
В Совфеде назвали власти Молдавии «совсем отчаявшимися людьми»
Пушков спрогнозировал будущее Евросоюза после противостояния Варшавы и Брюсселя
Другие материалы рубрики
РоссияПартнерский материал

Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…

Например, иммунитет
03:59Сегодня

Гинцбург назвал лучший срок для ревакцинации от COVID-19

04:11Сегодня

Пластический хирург рассказала о неожиданном последствии употребления молока

03:46Сегодня

Вирусолог спрогнозировал пик волны заболеваемости коронавирусом

Россия00:01 6 октября

«Чаще постковид у тех, кто болел легко»

Бессонница, депрессия и боль: что ждет россиян, переболевших коронавирусом?
03:45Сегодня

Стали известны причины закрытия московского трамвая-трактира «Аннушка»

 
03:16Сегодня

В шести российских регионах начались нерабочие дни

02:50Сегодня

Россиянка пожаловалась на регулярно вызывающих к ней полицию соседей

 
Россия00:08 5 октября

«Родители будут потенциальными преступниками»

Сенатор Мизулина решила изменить Семейный кодекс. Что не так с ее проектом?
01:55Сегодня

Реклама курсов по программированию «для девочек» озадачила россиян

 
01:39Сегодня

Минюст предложил ужесточить штрафы для бизнеса

01:20Сегодня

Гинцбург заявил о безопасности вакцины от COVID-19 для репродуктивной функции

Россия
Путин поручил усилить контроль мер против COVID-19 в транспорте
«Легкая эпидемия слабоумия»
Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
Автомобиль влетел в здание у Московского зоопарка и попал на видео
«Было ощущение, что все против меня»
Как россиянка победила рак и решила изменить свою жизнь
Путин поручил перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет
Партнерский материал
20 идей по развитию России: дороги без пьяных.
Как избавиться от нетрезвых водителей на дорогах страны
В России впервые отсудили миллион рублей за смерть пациента с COVID-19
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
В России предложили поднять стоимость проезда по платным трассам
Цены на газ в Европе взлетели
Российский фондовый рынок открылся ростом
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Pet-friendly офисы Альфа-Банка появились в приложении Petset от билайна
Партнерский материал
ИТ в образовании.
Как освоить специальность с помощью цифровых платформ?
Все материалы
Силовые структуры
Адвокат бизнесмена Исмаилова объяснила закрытие уголовного дела в Швейцарии
Трое российских таксистов избили и ограбили пассажира
Российский полицейский угнал авто подозреваемого в обороте наркотиков
«Он каждый день находился в смертельной опасности»
Ленин был главной мишенью убийц и террористов. Кто и как защищал его?
Россиянке сломали нос на свидании с гражданином Турции в Екатеринбурге
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Ефимова победила на этапе Кубка мира по плаванию
«Большие деньги на нас не валятся»
Синхронистка Влада Чигирева — об олимпийских наградах, хейтерах и откровенных фото
Роднина отреагировала на возвращение фигуристок к Тутберидзе
Анна Щербакова«Они получают бонусы за то, что русские»
Американцы критикуют учениц Тутберидзе. В чем упрекают лучших фигуристок мира?
«Динамо» разгромило аутсайдера РПЛ и догнало лидирующий «Зенит»
Магомед ИсмаиловНикто кроме нас.
Поединок Исмаилова и Минеева завершился жестким нокаутом. Итоги главного боя российских ММА
Олимпийский чемпион придумал наказания для футболистов российских клубов
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Участница откровенной фотосессии на фоне храма Василия Блаженного извинилась
«Нами манипулируют»
Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?
Эмигрировавшего из России журналиста заподозрили в оправдании нацизма
Россиянам показали секретную станцию московского метро
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
Женщина обнаружила неприятную находку в доме возлюбленного и раскрыла его обман
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Все материалы
Ценности
Неприличные позы Мадонны в мини-юбке на новом фото разочаровали ее фанатов
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Блогерша раскрыла простой способ очистить холодильник
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Девушка купила пуховик в интернете и расстроилась после примерки
50-летняя телеведущая снялась в мини-платье с дочерьми и удивила фанатов
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Миллионер заставил сотрудников банка вручную пересчитать 50 тысяч банкнот
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Диетолог перечислила три способа справиться с желанием перекусить
Пропавшего после нападения пиратов мужчину нашли в зубах каймана
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Мужчина решил отметить день рождения и получил 3,5 миллиона рублей
Все материалы
Индийский электрокар Ekonk научили охлаждать батарею «дыханием»
У нас их нет: странные и крутые Тойоты со всего мира
Рамный минивэн, «чужой» кроссовер и внедорожник-выживальщик
Стало известно, насколько подорожали автомобили в России с начала года
Зимние шины: с шипами или без? Оба варианта хороши, если это MICHELIN
АвтоВАЗ запретит дилерам продавать Lada без дополнительного оборудования
Посмотрите на эмблему Opel из пятисот машин, составленную в России
Владельцы Opel предприняли попытку установить рекорд
Винтажный Renault 4 превратили в мини-отель на колесах
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о штрафах за вынос старой мебели на помойку
«Я побоялась бы заниматься уличным искусством на родине»
Как россиянка уехала в США и стала звездой в мире граффити
Жителям Центральной России пообещали потепление
Россиянам предсказали проблемы с водой и учащение засух
«Дорожать уже точно не будут, это потолок»
Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
Миру спрогнозировали появление домов из конопли и соломы
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы