Пушков ответил на слова экс-главы украинского МИД о плане Байдена

Пушков: на обочине мировой политики есть все шансы остаться у Украины, а не у России

На обочине мировой политики есть все шансы остаться у Украины, а не у России. Так на слова экс-главы МИД Украины Владимира Огрызко о плане американского лидера Джо Байдена по созданию нового миропорядка ответил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, Огрызко «плохо понимает, о чем говорит», а также плохо следит за ходом событий, например, за газовым кризисом в Европе и его результатами. «Россия входит в "большую тройку" ведущих держав мира, является постоянным членом СБ ООН, имеет самые крупные в мире запасы нефти и газа. Кто и куда ее вытолкнет?» — отметил сенатор.

Ранее Огрызко раскрыл план президента Байдена по созданию нового миропорядка, при котором Россию якобы «вытолкнут на обочину мировой политики». Он отметил, что в настоящее время Киев не может игнорировать позицию Москвы, так как Россия обладает правом вето в Совете Безопасности ООН, а также может блокировать любое решение в ОБСЕ. По словам дипломата, если одна страна нарушает Устав ООН, то «такой порядок уже никого не устраивает», иначе это будет «псевдопорядок, которым злоупотребляет Россия».