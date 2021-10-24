Пушков спрогнозировал будущее Евросоюза после противостояния Варшавы и Брюсселя

Противостояние между Варшавой и Брюсселем определит дальнейшую судьбу Евросоюза. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он спрогнозировал два наиболее вероятных варианта развития событий. Одно из них предполагает «квази-единое образование, выстроенное на подчинении общему центру в Брюсселе и требованиям ультра-либеральной идеологии». На этом варианте настаивает «брюссельская идеологизированная бюрократия».

Однако Пушков склоняется ко второму сценарию — объединение государств под условным названием «Европа наций», основанном на общих принципах, но «с высокой степенью автономии каждого из них».

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Сенатор отмечает сильную позицию Варшавы, которая укрепилась после выхода Великобритании из состава Евросоюза. Потеря Польши на этом фоне станет «зияющей дырой в здании ЕС», полагает Пушков. Впрочем, отмечает он, Брюссель надеется переломить ситуацию с приходом к власти в Польше либеральных сил.

7 октября польский Конституционный суд признал верховенство конституционного права над европейским. Судьи поставили конституцию Польши выше любых других правовых норм. 7 сентября Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши из-за судебной реформы.

22 октября сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил в Европарламенте с резким заявлением из-за того, что Конституционный суд страны признал главенство национальных законов над европейскими. «Я не могу примириться с ситуацией, когда какие-то политики шантажируют Польшу и грозят ей. Я отвергаю язык угроз и шантажа», — сказал Моравецкий и добавил, что подобная практика стала методом постоянного общения с некоторыми членами Евросоюза.