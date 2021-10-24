Пушков спрогнозировал будущее Евросоюза после противостояния Варшавы и Брюсселя

Противостояние между Варшавой и Брюсселем определит дальнейшую судьбу Евросоюза. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Он спрогнозировал два наиболее вероятных варианта развития событий. Одно из них предполагает «квази-единое образование, выстроенное на подчинении общему центру в Брюсселе и требованиям ультра-либеральной идеологии». На этом варианте настаивает «брюссельская идеологизированная бюрократия».
Однако Пушков склоняется ко второму сценарию — объединение государств под условным названием «Европа наций», основанном на общих принципах, но «с высокой степенью автономии каждого из них».
Сенатор отмечает сильную позицию Варшавы, которая укрепилась после выхода Великобритании из состава Евросоюза. Потеря Польши на этом фоне станет «зияющей дырой в здании ЕС», полагает Пушков. Впрочем, отмечает он, Брюссель надеется переломить ситуацию с приходом к власти в Польше либеральных сил.
7 октября польский Конституционный суд признал верховенство конституционного права над европейским. Судьи поставили конституцию Польши выше любых других правовых норм. 7 сентября Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши из-за судебной реформы.
22 октября сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил в Европарламенте с резким заявлением из-за того, что Конституционный суд страны признал главенство национальных законов над европейскими. «Я не могу примириться с ситуацией, когда какие-то политики шантажируют Польшу и грозят ей. Я отвергаю язык угроз и шантажа», — сказал Моравецкий и добавил, что подобная практика стала методом постоянного общения с некоторыми членами Евросоюза.