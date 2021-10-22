Выступление премьера Польши в Европарламенте оборвали упоминанием Путина

Речь премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Европарламенте, обвинившего главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в шантаже Варшавы, прервали упоминанием президента России Владимира Путина. Об этом пишет Die Welt.

В ходе выступления Моравецкий заявил о шантаже Польши из-за того, что Конституционный суд страны признал верховенство национального права над европейским. «Я не могу примириться с ситуацией, когда какие-то политики шантажируют Польшу и грозят ей. Я отвергаю язык угроз и шантажа», — сказал Моравецкий. По его словам, подобная практика стала методом постоянного общения с некоторыми членами Евросоюза.

Многие европарламентарии оценили слова польского премьера негативно. Чтобы оборвать речь Моравецкого, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер указал на то, что скандальное заявление польского премьера может быть использовано геополитическими оппонентами Евросоюза, в частности Россией. Вебер отметил, что такое выступление якобы порадует президента России Владимира Путина.

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«Своей сегодняшней речью вы сеете смуту и раздор в Европейском союзе. Таким политическим шагом вы ослабляете Европу. Я прошу вас прекратить такое поведение! Не радуйте Путина!», — заявил Манфред Вебер.

Ранее Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз превращается из объединения равных и свободных держав в централизованную организацию, которая доминирует над странами-участниками. В пример он привел попытку финансового давления Европейской комиссии на решения польских органов власти.

7 октября польский Конституционный суд признал верховенство конституционного права над европейским. Судьи поставили конституцию Польши выше любых других правовых норм. 7 сентября Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши из-за судебной реформы.