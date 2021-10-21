В ЕС допустили санкции против Польши

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) допустили возможность экономических санкций против Польши. Об этом сообщает Reuters.

Подобные шаги допускаются после решения Конституционного суда Польши, который признал верховенство польских законов над европейскими. По информации агентства, к санкционный политике против Варшавы особенно склоняются в офисах президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

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Reuters отмечает, что лидеры стран ЕС не хотят, чтобы консервативно настроенное государство получало выгоды от взносов, которые они делают в бюджет организации. На заседании лидеров стран ЕС в Брюсселе будет поднят вопрос о сокращении помощи польской экономике. В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен защитить решение Конституционного суда перед своими коллегами.

18 октября глава польского правительства уже обвинил органы ЕС в попытках доминировать над странами-участницами. Он отметил, что Евросоюз из объединения свободных государств превратился в централизованную структуру, которая навязывает свои решения национальным правительствам.

7 октября польский Конституционный суд признал верховенство конституционного права над европейским. Судьи поставили конституцию Польши выше любых других правовых норм.