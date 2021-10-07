Польша поставила свою конституцию выше законов Евросоюза

Конституционный суд Польши признал верховенство национальной конституции над законами Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

Согласно мнению польских судей, конституция республики стоит выше любых других правовых норм. Она должна лежать в основе деятельности всех государственных органов Польши.

Конституционный суд также постановил, что президент Польши имеет право выдвигать кандидатов на должность судьи Верховного суда. Был рассмотрен вопрос о том, могут ли органы ЕС проверять независимость судей, назначенных по рекомендации президента.