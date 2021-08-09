Мир
 
Последние новости
Журова прокомментировала слова Познера о заслуженном наказании России за допинг
Российских олимпийцев торжественно встретили в центре Москвы 
Ущерб от обвиняемого в коррупции полковника ФСБ оценили в 700 миллионов рублей
Спецназ США прибыл на Украину
Прибывших в Хургаду впервые за шесть лет россиян встретили «с размахом»
Лукашенко призвал посадить за болтовню украинского журналиста Гордона
Пассажир устроил скандал на рейсе из Сочи в Москву из-за просьбы надеть маску 
Ford поможет снизить вред от медицины
Названы лучшие эксклюзивы для PlayStation
Белорусская ассоциация гимнастики поиздевалась над российскими спортсменами
Новости партнеров
Прослушать новость

В Польше обещали отменить судебную реформу по требованию ЕС

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше готовы отменить судебную реформу по требованию Европейского союза. Об этом сообщил вице-премьер страны и лидер парламентской фракции правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский, передает RMF24.

Речь идет об упразднении дисциплинарной палаты, которая по замыслу польских властей должна была контролировать деятельность судей. По словам Качиньского, требование Евросоюза — незаконное, так как нарушает национальный суверенитет. Однако создание органа по надзору за судьями вызвало споры в польском обществе, которые необходимо разрешить.

Как Россия влюбилась в «Тату» и оглохла от певца с жабрами
Читать

Вице-премьер также отметил, что Варшава намеревалась отменить действие новой реформы еще до официального требования Европейского союза. Более того, у правительства имеется готовый документ, регламентирующий этот процесс. Однако, как сказал вице-премьер, его еще следует принять в законном порядке.

15 июля Европейский суд выпустил постановление, согласно которому польские власти должны упразднить дисциплинарную палату. По мнению ЕС, такой орган «не защищен от прямого и косвенного влияния польской законодательной и исполнительной власти». Также в Европейской комиссии заявляли, что надзор за работой судей нарушает законодательство ЕС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Премьер Венгрии Орбан решил вынести на референдум скандальный закон об ЛГБТ
В ЕС допустили запреты на ношение хиджабов
ЕС потребовал от Польши отменить судебную реформу