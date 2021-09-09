Венгрия раскритиковала ЕС за давление на Польшу

Венгрия выражает солидарность с Польшей в свете санкций против польского правительства, к которым призвала Еврокомиссия из-за судебной реформы Варшавы. Решение Брюсселя раскритиковала у себя в Facebook венгерский министр юстиции Юдит Варга.

«Этим скандальным и наглым шагом Комиссия перешла черту, пересечения которой мы от нее совсем не ожидали», — написала Варга.

Она обвинила ЕС в «империализме» и рассказала, что Венгрия созывает встречу Вышеградской четверки и вместе с Польшей, Словакией и Чехией собирается «осудить недостойные атаки Брюсселя».

Ранее стало известно, что Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши из-за судебных реформ: в исполнительном органе ЕС пришли к выводу, что польское государство подрывает независимость судебной системы. Власти европейского блока требуют остановить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши — надзорного органа, который по мнению Брюсселя давит на польские суды.