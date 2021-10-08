Польша объяснила главенство конституции над законами ЕС «семейными отношениями»

Польша высоко ценит вступление в Европейский союз (ЕС) и хотела бы остаться в его составе, однако все равно ставит свою конституцию выше законов ЕС. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook.

Так политик прокомментировал решение польского Конституционного суда, который констатировал, что положения конституции Польшы не соответствуют нормам о главенстве европейского права над польским. Объясняя такое решение суда, Моравецкий рассказал о семейных отношениях ЕС и Польши: по его словам, за Варшавой всегда будет место «в европейской семье народов».

«Вступление Польши и стран Центральной Европы в Европейский союз — одно из самых важных событий последних десятилетий. И для нас, и для самого ЕС. Мы все победили... [Но] у нас те же права, что и у других государств. Мы хотим, чтобы эти права соблюдались», — говорится в заявлении премьера.

Примат европейских законов над национальными — ключевой принцип в процессе евроинтеграции. При этом польские политики неоднократно настаивали на изменении такого положения, утверждая, что подобный закон ставит под угрозу благосостояние страны. По мнению польских судей, конституция республики стоит выше любых других правовых норм. Она должна лежать в основе деятельности всех государственных органов Польши, а президент страны имеет право выдвигать кандидатов на должность судьи Верховного суда.

Однако Евросоюз неоднократно критиковал решения Варшавы, угрожая санкциями. Пока в ЕС не определили объем штрафных мер.