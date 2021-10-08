Франция обвинила Польшу в атаке на Евросоюз

Заявление Конституционного суда Польши о приоритете конституции страны над нормами Европейского союза (ЕС) — это атака на европейское сообщество. Об этом заявил государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон, передает BFM TV.

Дипломат обвинил власти Польши в неуважении фундаментальных европейских ценностей, таких как права женщин и меньшинств, свобода слова и СМИ. По его словам, решение Варшавы может повлечь за собой выход страны из Евросоюза де-факто.

«Когда вы утверждаете, что ваши собственные правила важнее условий контракта, тогда нет контракта, нет участия», — заключил Бон. Он указал, что страна не должна называть свои законы приоритетными. По мнению госсекретаря при французском МИД, подобное решение встраивается в длинную хронику провокаций Польши в отношении ЕС.

Ранее стало известно, что Конституционный суд Польши признал верховенство национальной конституции над законами Европейского союза. По мнению польских судей, конституция республики стоит выше любых других правовых норм и должна лежать в основе деятельности всех государственных органов Польши.