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На Украине раскрыли план Байдена по созданию нового миропорядка без России

Экс-глава МИД Украины Огрызко: у Байдена есть план создания нового миропорядка без России
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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Leah Millis / Reuters

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко раскрыл план президента США Джо Байдена по созданию нового миропорядка, при котором Россию якобы «вытолкнут на обочину мировой политики». Об этом сообщает РИА Новости.

Как объяснил украинский экс-министр в эфире телеканала Espreso, сейчас Киев не может игнорировать позицию Москвы, поскольку Россия обладает правом вето в Совете Безопасности ООН, а также может блокировать любое решение в ОБСЕ. Дипломат считает, что если одна страна нарушает устав ООН, то «такой порядок уже никого не устраивает», иначе это будет «псевдопорядок, которым злоупотребляет Россия».

По словам Огрызко, западные партнеры Украины в настоящее время разрабатывают и будут в ближайшее время реализовывать концепцию «совершенно иную концепцию мироустройства, основанного на правилах порядка», где якобы не будет России. «Это собственно выталкивание России и других тоталитарных режимов на обочину мировой политики», — пояснил он.

Бывший министр заявил, что через несколько месяцев, согласно плану Байдена, состоится «саммит демократий» с участием стран, «для которых демократические ценности являются первостепенными, которые понимают, что победит или демократия, или автократия».

Также Огрызко выразил мнение о том, что скоро мир якобы разделится на два лагеря: из демократических государств, куда войдут «мощные цивилизованные страны» и автократический из 10-15 стран. Экс-глава украинского МИД выразил надежду, что победу в этом новом мировом противостоянии одержит западный лагерь, поскольку в этом состоит «историческая миссия демократии».

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович предрек России «конец» в случае возможного «нападения» на Украину.

Также политик выразил мнение, что российская сторона «доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время». Причиной для этого он назвал работу над ракетной программой. Арестович заверил в том, что ракеты оперативно-тактического уровня «смогут доставать до Москвы».

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