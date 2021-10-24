В Киеве пригрозили направленными на Москву украинскими ракетами

Арестович: Россия доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву

Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович пригрозил России украинскими ракетами, которые будет направлены на Москву в ближайшее время. Его слова передает телеканал «Дом».

По словам политика, российская сторона «доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время». Причиной для этого он назвал работу над ракетной программой. Арестович выразил уверенность в том, что ракеты оперативно-тактического уровня «смогут доставать до Москвы».

«Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены», — заявил он.

В этом же интервью Арестович предсказал «конец России» в случае «нападения» на Украину. По мнению политика, Россия «блефует», когда «пугает вторжением, расширением, намекает на угрозы», чтобы заставить Киев «подвинуться в отношении российских хотелок»