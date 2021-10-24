На Украине предсказали «конец России» в случае «нападения»

Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович предсказали «конец России» в случае «нападения» на Украину. Его слова передает телеканал «Дом».

«Российские военные, как профессионалы, прекрасно понимают и подсказывают российскому руководству, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом Российской Федерации», — заявил Арестович. Он назвал такую ситуацию «абсолютно проигрышным вариантом», и отметил, что Москва «не может этого не понимать».

По мнению политика, Россия «блефует», когда «пугает вторжением, расширением, намекает на угрозы», чтобы заставить Киев «подвинуться в отношении российских хотелок». «Но за два года они могли убедиться, что это нереально. Ни давление на фронте, ни международное давление, ни попытки запугивания ни к чему не приведут», — подчеркнул он, отметив, что лучший путь решить проблему — договариваться, используя нормандский и минский форматы.

Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина начнет устраивать диверсии на территории России только в случае начала полномасштабной войны между странами. По его словам, устраивать теракты в мирное время невыгодно, так как россияне смогут оперативно восстановить разрушенное. Кроме того, Украина может заполучить репутацию страны с террористическими и диверсионными методами ведения войны.