Крымский политический эксперт Руслан Бальбек жестко ответил на слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о полномасштабной войне с Россией. Он отметил в беседе с РИА Новости, что политик является «пафосным дилетантом», а его заявления далеки от понимания реальной обстановки в мире.

Политолог задался вопросом, являются ли слова Арестовича его личной позицией и политикой офиса президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что если Киев действительно планирует диверсии, то со страной-террористом разговор будет жесткий, а НАТО не вмешается в подобный конфликт.

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Бальбек добавил, что в случае подобной личной позиции советника, она демонстрирует падение украинской элиты. Он предположил, что слова о войне с Россией были сказаны «в порыве националистического угара».

«В конце концов, не ему же придется идти на подобные акции. И не ему потом сидеть в российской тюрьме, хотя кто знает. Может, завтра официальный Киев от него открестится и передаст в руки российского правосудия. Все может быть», — заключил крымский политический эксперт.

Ранее Арестович заявил, что Украина начнет устраивать диверсии на территории России только в случае начала полномасштабной войны между странами. По его словам, на это у Киева есть три причины. Во-первых, отметил политик, устраивать теракты в мирное время невыгодно, так как россияне смогут оперативно восстановить разрушенное. Кроме того, добавил он, Украина может заполучить репутацию страны с террористическими и диверсионными методами ведения войны, однако сложно сказать, есть ли на самом деле у Киева такие возможности в настоящее время.

