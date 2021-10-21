В Киеве рассказали о военном превосходстве Украины над большинством стран НАТО

Арестович заявил, что Украина может стать «четвертой силой» по военной мощи в НАТО

На данный момент Украина полностью готова к вступлению в НАТО. Об этом спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе и советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович рассказал в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

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По его словам, хотя технически Киев и готов на 100 процентов, также требуется и политическое решение. Арестович отметил, среди стран-членов НАТО всего «три-четыре» участника, которые полностью отвечают всем требованиям альянса.

Помимо этого, украинский дипломат подчеркнул, что Украина идет в НАТО не как проситель с протянутой рукой, а как огромная сила. Он рассказал, что Украина могла бы стать «четвертой силой» по военной мощи в союзе, превосходя большинство стран НАТО, помимо США, Турции и Франции, по крайней мере, по сухопутному компоненту. Уточнять, по какому критерию он составил данный рейтинг, Арестович не стал.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко назвала НАТО «дорогими апартаментами», которые на данный момент не по карману Украине. По словам Савченко, существует категория военных, которые желают вступить в НАТО и хотят такую же форму, одежду, обеспечение и зарплаты, как в альянсе. Она отметила, что в большинстве своем эти люди «не хотят сами воевать», и назвала такое видение ситуации примитивным.