Кулеба ответил на заявление Пескова о перспективах вступления Украины в НАТО

Дмитрий Кулеба заявил, что Украину не интересует мнение России о вступлении в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о перспективах вступления республики в НАТО. Глава МИД написал пост в «Twitter».

Песков ранее сказал, что вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием, который «выходит за "красную линию" национальных интересов России» и может вынудить Москву принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.

«Худший сценарий уже состоялся: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ о вступлении Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе», — заявил Кулеба.

До этого украинский журналист Дмитрий Гордон призвал республику не вступать в Европейский союз, который, по его мнению, обречен. Он считает, что Украина должна быть нейтральной страной, как Швейцария и Финляндия, но при этом вступить в НАТО, поскольку Североатлантический альянс «дает зонтик безопасности».