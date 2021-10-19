Украина решила поделиться опытом с НАТО

Украинская армия решила поделиться опытом с НАТО, заявил министр обороны Андрей Таран на совместном брифинге с американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщает портал «Гордон».

«Мы делимся с НАТО своим опытом противостояния российской агрессии. Ведь такого опыта, который сейчас есть у Вооруженных сил Украины, наверное, нет ни у кого в мире. Поэтому мы взаимно делимся опытом, подходами, мыслями», — сказал Таран.

Он добавил, что Киев перенимает у Североатлантического альянса «практику оценки ситуации, подготовки решений, руководства войсками».

Ранее Таран заявил, что Украина сможет увидеть реальные результаты оборонного соглашения, которое было подписано во время визита президента Владимира Зеленского в США, уже в 2022 году.

Остин обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе. «Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», — отметил он.