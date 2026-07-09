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19:15, 9 июля 2026Забота о себе

Врач оценила рекомендацию проходить 10 тысяч шагов в день

Врач Кашух назвала рекомендацию проходить 10 тысяч шагов в день маркетинговой уловкой
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Рекомендация проходить каждый день не менее 10 тысяч шагов — не медицинская рекомендация, а маркетинговая уловка, считает кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Ее цитирует RT.

«Маркетологи выбрали круглую, запоминающуюся цифру, потому что она красиво смотрелась в рекламе... Так родился миф, который до сих пор для многих — научная истина», — пояснила она.

Врач сослалась на многочисленные исследования, которые показывают, что для людей старше 60 лет норма составляет 6-7 тысяч шагов в сутки. Более молодым людям эти исследования рекомендуют проходить 8-9 тысяч шагов. Однако важнее не точное количество, а регулярность прогулок, тогда они будут поддерживать тонус сосудов, контролировать давление, улучшать чувствительность тканей к инсулину и держать в норме уровень глюкозы.

«Пройти в понедельник 15 тысяч шагов, а потом всю неделю сидеть в офисе или перед телевизором — стратегия куда менее полезная, чем проходить по пять тысяч, но каждый день без выходных», — подчеркнула Кашух.

Неторопливый прогулочный шаг полезен тем, что снимает стресс и улучшает настроение, но для тренировки сердечно-сосудистой системы и профилактики болезней нужно ходить и в быстром темпе, отметила эксперт.

Ранее россиянам дали пять советов для защиты от инфаркта и инсульта летом.

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