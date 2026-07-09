Собака спасла ребенка от медведя и попала на видео

В США хаски спасла маленького мальчика от медведя

В городе Торрингтон, США, домашняя собака породы хаски отогнала медведя от маленького мальчика. Об этом сообщает WTNH.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что медведь выбежал на подъездную дорожку и направился в сторону ребенка. Это заметила хаски. Собака догнала хищника, прыгнула ему на спину и укусила. В этот момент мальчик смог убежать. Медведь тоже вскоре скрылся.

Позднее отец ребенка, Джефф Таззара, рассказал, что вознаградит хаски стейком. Он отметил, что собака не в первый раз защищает детей. По его словам, однажды она спасла их от незнакомцев.

Ранее сообщалось, что в городе Тояма на западе Японии медведь напал на 40-летнюю женщину, гулявшую с собакой. Пострадавшая получила рваные раны лица, шеи и головы и была экстренно доставлена в больницу.