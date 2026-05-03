Медведь напал на женщину с собакой в городе

В Японии медведь напал на женщину, которая гуляла с собакой

В городе Тояма на западе Японии медведь напал на 40-летнюю женщину, гулявшую с собакой. Об этом сообщает телекомпания NHK.

Случай произошел вечером в конце апреля в жилом квартале недалеко от побережья. По данным местных властей, медведь скрылся в темноте сразу после нападения. Пострадавшая получила рваные раны лица, шеи и головы и была экстренно доставлена в больницу. Сейчас ее жизни ничто не угрожает. Случай в Тояме стал первым зарегистрированным инцидентом с медведем в префектуре в этом году.

На рассвете охотники и полиция прочесали местность с вертолетами и дронами рядом с местом нападения. Медведь по-прежнему не найден. Власти уже изменили расписание работы соседних школ и просят родителей провожать детей.

По данным Минприроды Японии, в 2025 году от агрессии медведей в стране пострадали 238 граждан, 13 человек не выжили — это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.

Ранее в японской префектуре Хоккайдо 60-летний охотник пострадал в результате нападения бурого медведя. Это произошло после того, как мужчина выпустил в хищника две пули.