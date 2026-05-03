Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:30, 3 мая 2026Из жизни

Медведь напал на женщину с собакой в городе

В Японии медведь напал на женщину, которая гуляла с собакой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Tatsuo Nakamura / Shutterstock / Fotodom

В городе Тояма на западе Японии медведь напал на 40-летнюю женщину, гулявшую с собакой. Об этом сообщает телекомпания NHK.

Случай произошел вечером в конце апреля в жилом квартале недалеко от побережья. По данным местных властей, медведь скрылся в темноте сразу после нападения. Пострадавшая получила рваные раны лица, шеи и головы и была экстренно доставлена в больницу. Сейчас ее жизни ничто не угрожает. Случай в Тояме стал первым зарегистрированным инцидентом с медведем в префектуре в этом году.

На рассвете охотники и полиция прочесали местность с вертолетами и дронами рядом с местом нападения. Медведь по-прежнему не найден. Власти уже изменили расписание работы соседних школ и просят родителей провожать детей.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

По данным Минприроды Японии, в 2025 году от агрессии медведей в стране пострадали 238 граждан, 13 человек не выжили — это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.

Ранее в японской префектуре Хоккайдо 60-летний охотник пострадал в результате нападения бурого медведя. Это произошло после того, как мужчина выпустил в хищника две пули.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна ЕС запустила первый спутник для разведки на территории России

    Медведь напал на женщину с собакой в городе

    Бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» госпитализировали

    Европу призвали возобновить отношения с Россией

    На Украине назвали сроки окончания конфликта с Россией

    Назван фаворит в шестом матче серии плей-офф КХЛ «Авангард» — «Локомотив»

    Стало известно о параноидальном страхе главы Пентагона

    Стало известно о погибших на месте обрушения рудника в Магаданской области

    В России предсказали скорое столкновение с Европой

    Санду съездила в Чернобыль и задумалась о ядерной аварии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok