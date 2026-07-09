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19:03, 9 июля 2026Ценности

Внешность Филиппа Киркорова на новых фото вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elguapoworld / @fkirkorov

Внешность российского певца Филиппа Киркорова на новых фото вызвала споры в сети. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летний артист принял участие в фотосессии после слухов о том, что он сделал ринопластику. На размещенных кадрах он предстал в белой футболке с красным принтом бренда Dolce & Gabbana и украшениях брендов Tiffany & Co и Cartier. При этом исполнитель показал лицо крупным планом.

Поклонники оценили съемку в комментариях. Часть из них восхитились образом звезды: «Офигеть, вот это уровень!», «Шикарный», «Какие глаза красивые», «Очень красивые фото! Живые, реалистичные, настоящие».

Другие юзеры обратили внимание на нос знаменитости. «Ну и шнобель», «Нос — просто пятачок», «Срочно вернуть прежний нос», — раскритиковали они предполагаемое преображение артиста.

Ранее в сети восхитились внешностью певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) на новом фото.

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