Пашинян заявил о необходимости решить вопрос анклавов с Азербайджаном

Пашинян заявил, что не может отказаться от темы советских анклавов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не откажется от темы советских анклавов в Армении. Об этом пишет РИА Новости.

Пашинян заявил журналистам, что Армения должна решить все незавершенные вопросы.

«Мы заинтересованы в этом, потому что село Арцвашен в статусе эксклава находится под контролем Азербайджана и является суверенной территорией Республики Армения… То есть я сейчас не могу заявить, что мы отказываемся или можем отказаться от темы анклавов и эксклавов», — уточнил политик.

Ранее Пашинян заявил, что Армения заинтересована в участии в Евразийском экономическом союзе.