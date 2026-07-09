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19:04, 9 июля 2026Бывший СССР

Пашинян заявил о необходимости решить вопрос анклавов с Азербайджаном

Пашинян заявил, что не может отказаться от темы советских анклавов в Армении
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не откажется от темы советских анклавов в Армении. Об этом пишет РИА Новости.

Пашинян заявил журналистам, что Армения должна решить все незавершенные вопросы.

«Мы заинтересованы в этом, потому что село Арцвашен в статусе эксклава находится под контролем Азербайджана и является суверенной территорией Республики Армения… То есть я сейчас не могу заявить, что мы отказываемся или можем отказаться от темы анклавов и эксклавов», — уточнил политик.

Ранее Пашинян заявил, что Армения заинтересована в участии в Евразийском экономическом союзе.

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