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19:12, 9 июля 2026Наука и техника

Разработчик рассказал о модернизации российских «Орланов»

СТЦ: Дроны «Орлан-10» и «Орлан-30» модернизируют с учетом опыта СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские беспилотники самолетного типа «Орлан-10» и «Орлан-30» модернизируют с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Об этом представитель «Специального технологического центра» (СТЦ), который разработал дроны, сообщил ТАСС.

«Абсолютно точно», — сказал он, отвечая на вопрос о том, модернизируют ли «Орланы» на основе меняющейся обстановки в зоне СВО. По словам представителя СТЦ, совершенствование изделий — это постоянный процесс.

Он также отметил, что многие решения «идут вслед или наравне с вызовами, которые подкидывает противник».

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Беспилотный комплекс «Орлан-10» предназначен для разведки и целеуказания. Аппарат может нести оборудование для радиотехнической и оптической разведки. Усовершенствованный «Орлан-30» также способен наводить высокоточные артиллерийские боеприпасы «Краснополь».

В апреле в зоне СВО заметили «Орлан-10», который использовали в качестве носителя FPV-дронов. Разведывательный аппарат нес два квадрокоптера. Также он выступает в качестве ретранслятора сигнала.

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