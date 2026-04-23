Российскую матку «Орлан-10» заметили в зоне СВО

19:13, 23 апреля 2026

Российский дрон-матку «Орлан-10» с FPV-коптерами заметили в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Российский разведывательный беспилотник «Орлан-10», который используют в качестве носителя FPV-квадрокоптеров, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На соответствующий кадр обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На нем можно заметить матку «Орлан-10» с пилонами для двух FPV-дронов. Беспилотник самолетного типа выступает в качестве ретранслятора, который обеспечивает управление ударными коптерами.

Утверждается, что «Орлан» запечатлел зенитный дрон противника. При этом российский аппарат оснастили дополнительной камерой, которая обеспечивает обзор задней полусферы. Она позволяет своевременно совершить маневр уклонения при попытке перехвата.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее официальный представитель компании «Специальный технологический центр» рассказал о работе над малозаметной версией беспилотника «Орлан».

    Последние новости

    Умер ведущий передачи «Человек и закон»

    Турист был застигнут врасплох снежной бурей во время похода и не выжил

    В Госдуме предложили создать российский аналог ChatGPT

    Захарова призвала Соловьева «не подкачать» с комментарием о новых санкциях ЕС

    Зеленский поблагодарил ЕС за кредит на 90 миллиардов евро словами «отличный день»

    Минпросвещения рассказало подробности о возможностях не сдавших ОГЭ школьников

    Президент Киргизии высказался об отношениях с Россией

    В ЕС допустили использование российских активов для погашения кредита Украине

    Белоусов выразил соболезнования родным телеведущего Пиманова

    В Дагестане пострадавшим от паводков предоставят льготы

    Все новости
