Российский «Орлан» станет малозаметным

СТЦ: Идет работа над созданием малозаметных версий БПЛА «Орлан»

Идет работа над созданием линейки малозаметных версий российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан». Об этом ТАСС на Международной азиатской выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026, которая проходит с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия), рассказал официальный представитель компании «Специальный технологический центр» (СТЦ).

По его словам, испытания новых изделий проводятся регулярно. Кроме того, отметил собеседник, растет количество нагрузки, которую должен переносить БПЛА.

Представитель добавил, что требования к «Орланам» формируют заказчики. «Одно из них — малозаметность в оптическом и радиодиапазонах. Поэтому при сохранении функционала интересует уменьшение размеров БПЛА», — сказал собеседник.

Ранее представитель СТЦ сообщил ТАСС на выставке в Малайзии, что производство комплексов с разведывательными беспилотниками семейства «Орлан» может быть локализовано за рубежом.

Там же он заявил, что мощности по производству разведывательных БПЛА семейства «Орлан» расширены.