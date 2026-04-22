В России расширили производство «Орланов»

СТЦ расширил производство разведывательных беспилотников «Орлан»

«Специальный технологический центр» (СТЦ) расширил мощности по производству разведывательных беспилотников семейства «Орлан». Об этом официальный представитель СТЦ сообщил ТАСС.

«СТЦ удалось нарастить производственные мощности, и теперь нам хватает сил поставлять беспилотники "Орлан" в зарубежные страны», — сказал он в ходе международной выставки Defence Services Asia в Малайзии.

Собеседник агентства подчеркнул, что решение о поставках за рубеж принимает компания «Рособоронэкспорт». Продукцию СТЦ демонстрируют на объединенной российской экспозиции. В частности, посетители выставки могут увидеть комплекс с разведывательными дронами «Орлан-10».

В августе стало известно, что российские беспилотники «Орлан» получили дополнительную камеру, которая позволяет контролировать заднюю полусферу аппарата. Это дает возможность своевременно уйти от дрона-перехватчика.