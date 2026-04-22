19:05, 22 апреля 2026

В России расширили производство «Орланов»

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

«Специальный технологический центр» (СТЦ) расширил мощности по производству разведывательных беспилотников семейства «Орлан». Об этом официальный представитель СТЦ сообщил ТАСС.

«СТЦ удалось нарастить производственные мощности, и теперь нам хватает сил поставлять беспилотники "Орлан" в зарубежные страны», — сказал он в ходе международной выставки Defence Services Asia в Малайзии.

Собеседник агентства подчеркнул, что решение о поставках за рубеж принимает компания «Рособоронэкспорт». Продукцию СТЦ демонстрируют на объединенной российской экспозиции. В частности, посетители выставки могут увидеть комплекс с разведывательными дронами «Орлан-10».

В августе стало известно, что российские беспилотники «Орлан» получили дополнительную камеру, которая позволяет контролировать заднюю полусферу аппарата. Это дает возможность своевременно уйти от дрона-перехватчика.

