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17:53, 15 июня 2026Спорт

Появились новые подробности романа 20-летней Валиевой с 33-летним хоккеистом

Фигуристка Валиева возобновила отношения с 33-летним хоккеистом Никитой Нестеровым
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

20-летняя фигуристка Камила Валиева возобновила отношения с 33-летним хоккеистом Никитой Нестеровым. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Источник канала приводит новые подробности романа: спортсменка решила вернуться к Нестерову после важного разговора — хоккеист пообещал ей стать серьезнее, а также познакомил с семьей. Затем пара отправилась в Таиланд, при этом хоккеист взял в отпуск сестру.

Отмечается, что Валиева, Нестеров и его сестра каждый день тренируются вместе. Они проводят в зале по два часа.

Ранее «Mash на спорте» сообщил, что Валиева поссорилась с защитником ЦСКА, после чего они приняли решение о расставании. Вывод был сделан на основе лайка фигуристки под постом: «Общаться с 34-летним мужчиной очень прикольно до момента, пока ты не поняла, почему он до сих пор свободен в свои 34».

Валиева вернулась к соревнованиям после отстранения в январе 2026 года. Ее отстранили на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин».

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