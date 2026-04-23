13:28, 23 апреля 2026Спорт

Стали известны детали расставания 19-летней Валиевой с 33-летним хоккеистом

Владислав Уткин
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Стали известны детали расставания 19-летней фигуристки Камилы Валиевой с 33-летним хоккеистом Никитой Нестеровым. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Валиева поссорилась с защитником ЦСКА, после чего они приняли решение о расставании. «Общаться с 34-летним мужчиной очень прикольно до момента, пока ты не поняла, почему он до сих пор свободен в свои 34», — рассказала впоследствии спортсменка в своих соцсетях.

Также отмечается, что Нестеров не может договориться с клубом по новому контракту. Из-за этого он уехал в Челябинск, где начинал профессиональную карьеру. Сообщается, что в ближайшее время Нестеров может подписать соглашение с местным «Трактором». В текущем сезоне игрок провел 74 матча, в которых набрал 23 (5+18) очков.

Ранее стала известна стоимость свадебного платья российской блогерши и певицы Карины Кросс, которая выйдет замуж за хоккеиста Марка Рудаковского. Она составила 336 тысяч рублей.

