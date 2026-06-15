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17:42, 15 июня 2026Россия

Михалков поднял проблему лжеветеранов СВО

Михалков зачитал письмо участника СВО, жалующегося на лжеветеранов
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Режиссер Никита Михалков в выпуске программы «Бесогон» от 12 июня поднял проблему людей, которые используют поддельные награды и представляются участниками специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет «Царьград».

Михалков зачитал письмо представившегося участником СВО человека. Автор высказал претензии к сотрудникам военно-патриотической структуры «Воин».

«Для того чтобы подвести под указание президента, сотрудников специально отправляют на три месяца типа на СВО, чтобы у них было удостоверение ВБД, ветерана боевых действий. И они сидят где-то в тылу, в глубоком. А потом учат детей патриотизму», — сказано в письме.

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В тексте также утверждается, что некоторые сотрудники заявляли о нежелании отправляться на фронт, продолжая при этом заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Как отметил Михалков, подобные обращения поступали уже не единожды.

Кроме того, режиссер напомнил о встрече с участниками программы «Время героев», когда один из его собеседников также заявил о лжеветеранах СВО, которые «носят непонятные награды».

Я считаю, что лжеветераны должны подвергаться уголовному преследованию

Никита Михалковрежиссер

В эфире также был поднят вопрос продажи наград. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова ранее рассказала, что на маркетплейсах продаются различные ордена и медали, в том числе похожие на государственные. По ее мнению, свободный оборот подобных товаров создает благоприятную почву для мошенников.

Ранее Михалков призвал каждого россиянина отслужить в армии.

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