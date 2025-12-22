Член ОП Колотовкина по пути из ДНР встретила мужчин с ненастоящими наградами

Возвращавшаяся из Донецкой народной республики (ДНР) член Общественной палаты (ОП) Екатерина Колотовкина встретила в придорожном кафе в Ростовской области сразу трех «ряженых героев». У мужчин в военной форме было множество наград, среди которых выделялись медали, имитирующие высшую награду России — звезду Героя России. Один из встреченных Колотовкиной «героев», у которого среди прочего были шеврон и орден спецназа «Ахмат», носил сразу три такие звезды, ни одна из которых не была настоящей. После встречи с общественницей и ее спутниками-военными мужчины в форме скрылись.

Описывая встречу с «героями», общественница Колотовкина призналась, что ни она, ни ее спутники никогда не видели такого количества наград одновременно и увиденное поразило ее. «Меня ослепил блеск геройских звезд. (...) Такого ни я, ни мои спутники не видели. Поэтому с интересом начали разглядывать этот иконостас», — рассказала член ОП. Ехавший с Колотовкиной офицер Минобороны сообщил ей, что встреченные ими люди — «ряженые».

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Общественница и сопровождавшие ее военные начали расспрашивать мужчин о наградах и обстоятельствах, при которых те получили «звезды Героев». Внятного ответа от людей в военной форме Колотовкина не получила, а когда она, заметив, что «герои» приехали на машине без номеров, пригрозила военной полицией, мужчины скрылись.

Естественно, «герои» были не готовы к встрече с настоящими Героями. (...) «Герои» трусливо сбежали. Герои с фронта не стали их догонять и что-то выяснять Екатерина Колотовкина

Колотовкина не сообщила, было ли направлено по итогу встречи с «ряжеными героями» обращение в военную прокуратуру или полицию. В следующем посте она отметила, что «предложение рождает спрос», и прикрепила снимки экрана страниц с предложениями о продаже сувенирных медалей.

После публикации общественницы разгорелся скандал — запись активно репостили военблогеры, военкоры и ветераны спецоперации, и число просмотров поста по состоянию на 22 декабря приблизилось к миллиону (при 21 тысяче подписчиков в канале автора).

Что известно о личностях «ряженых героев»

Ветеран специальной военной операции (СВО) Евгений Рассказов раскрыл личности двух из трех встреченных Колотовкиной «героев». По его словам, человеком с наибольшим количеством наград и с тремя звездами Героя был Айказ Караманян из Сочи, отслуживший несколько контрактов в спецназе «Ахмат», другим мужчиной — казак из Адлера Сергей Иваньков. Кем был третий «герой», Рассказов не сообщил.

По его словам, экс-ахматовец Караманян не имеет звания капитана. Несмотря на ношение соответствующих погонов, дослужился он якобы лишь до младшего сержанта. Рассказов добавил, что казак Иваньков мог воевать во время вооруженного конфликта в Абхазии, но к спецоперации «не имеет никакого либо минимальное отношение».

Рассказов уверен, что встреченные Колотовкиной люди занимаются прихлебательством и паразитированием на теме спецоперации. «Героев приглашают на школьные уроки, где несведущие ученики не могут задать им неудобные вопросы. (...) Кто ж будет разбираться, откуда у Айказа Караманяна орден "Святая Русь", учрежденный Российским союзом писателей за вклад в развитие русской литературы», — заявил ветеран СВО.

Одним словом, шуты, странно, что ни у кого ученой степени не обнаружилось Евгений Рассказов

Экс-ахматовца со звездой Героя России назвали «ряженой елочкой»

За одного из фигурантов скандала, экс-ахматовца Айказа Караманяна публично заступился командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. В своем личном блоге глава подразделения подтвердил, что Караманян четыре месяца служил в одном из штурмовых отрядов подразделения и выполнял задачи «на переднем крае линии боевого соприкосновения».

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

«Смелый и решительный боец, мужественный и ответственный человек! Высшую награду подразделения — орден "Ахмат-спецназ" — получил совершенно заслуженно. Так же как и медаль "За храбрость" II степени. Это к сведению всех диванных [воинов]», — написал генерал, не уточнив, кого именно он считает «диванным».

На публикацию Алаудинова отреагировал ветеран СВО и бывший народный губернатор Донбасса Павел Губарев. По словам участника спецоперации, он перебрал в памяти множество достойных мужей, но не смог вспомнить ни одного полного Георгиевского кавалера — как Айказ Караманян.

Айказ — ряженая елочка! Нельзя впрягаться за него Павел Губарев

За Караманяна заступилась и общественница Анастасия Кашеварова. По ее словам, он действительно участвовал в боевых действиях, сейчас занимается доставкой гуманитарной помощи на фронт и самостоятельно «ничего не покупал». При этом Кашеварова признала, что форма Караманяна и его спутников действительно может со стороны выглядеть странно. «Выглядит нелепо, согласна. Тут уж культура должна быть, как и что носить», — заявила она.

Какие награды есть у Айказа Караманяна? Из открытых источников известно, что Караманян имеет следующие награды:

Сувенирная звезда «Герой СВО»

Неофициальная звезда «Герой казачества»

Сувенирная звезда, имитирующая звезду Героя России

Медаль «За храбрость II степени»

Орден «Ахмат-спецназ»

Медаль «Участнику специальной военной операции»

Медаль «За участие в боевых действиях»

Медаль «Святая Русь»

Орден «За заслуги»

Орден «100 лет Военной разведке»

Медаль «Дело веры»

Медаль «Доброволец»

Медаль «Военная разведка»

Медаль «За освобождение Луганской и Донецкой народных республик»

Медаль «За освобождение Донбасса»

Медаль «Георгиевский крест I степени»

Медаль «Георгиевский крест II степени»

Медаль Георгиевский крест III степени

Медаль «Георгиевский крест IV степени»

Медаль «За ратную доблесть»

Медаль Суворова

Медаль «За мужество и отвагу»

Крест «Спецназ»

Знак «Участник СВО»

Участники СВО не одобряют выставление наград напоказ

Комментируя скандал с «ряжеными героями», военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил, что не видит криминала в истории, опубликованной общественницей Колотовкиной. По его словам, боевые и ведомственные награды Караманяна и его спутников могут быть настоящими, однако «прохиндеи и жулики-"орденоносцы" уже успели эту тему полностью дискредитировать».

Стешин отметил, что то, как Караманян носит медали в обычной жизни, остается на его усмотрение, однако подчеркнул, что сам не стал бы выставлять напоказ в повседневной жизни имеющиеся у него награды — настоящие участники боевых действий не одобряют подобную практику.

«В этой теме я ориентируюсь на мнение своих близких друзей, подлинных окопников и штурмовиков, выбывших по ранениям. А они такое ношение не приветствуют», — заявил он.

Ненастоящие награды вызывают споры не впервые

Ношение муляжей, сувенирных и незаслуженных наград создавало почву для скандалов и общественного порицания и ранее. Так, в мае 2025 года общественники и ветераны заметили, что на патриотическое мероприятие в одной из российских школ пришел мужчина в военной форме и с наградой частной военной компании «Вагнер», которую вручают лишь посмертно. Военблогеры прозвали его «восставшим из мертвых».

Рынок муляжей наград для участников СВО уже превратился в полноценную индустрию с четкой структурой и разными ценовыми сегментами. В ассортименте на маркетплейсах представлены как точные копии официальных наград, так и стилизованные сувениры.

Военблогер Евгений Гольман отмечал, что ношение незаслуженных и сувенирных наград — это клоунада, с которой необходимо бороться. В Госдуме же призывали ограничить продажу государственных наград под видом сувенирной продукции.