Россия
10:10, 21 декабря 2025Россия

Стало известно о скандале с ахматовцем с поддельной звездой Героя России

Член ОП Колотовкина заявила, что встретила сразу трех ряженых Героев России
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Член Общественной палаты (ОП) России Екатерина Колотовкина встретила в одном из кафе сразу трех «ряженых» Героев России. О скандале стало известно из ее публикации в Telegram.

Как заявила общественница, она возвращалась из Донецкой народной республики вместе с отпускниками из зоны боевых действий и заехала на заправку, чтобы выпить кофе. В придорожном кафе она и ее спутники заметили трех человек, у каждого из которых к военной форме были прикреплены по звезде Героя. Колотовкина отметила, что у одного из них на груди было сразу три звезды. На показанных общественницей фото видно, что звезды Героев России отличаются от установленного образца.

Меня ослепил блеск геройских звезд (...) Такого ни я, ни мои спутники не видели. Поэтому с интересом начали разглядывать этот иконостас. (...) Мой спутник, офицер МО, шепнул: «Ряженые». Мы и так это поняли

Екатерина Колотовкина

По словам Колотовкиной, после расспросов о подвигах, за которые встреченные ею россияне получили высшие награды страны, а также предложения вызвать военную полицию притворявшиеся Героями России люди сбежали. Судя по опубликованному общественницей снимку, человек, носивший одновременно три звезды, оказался экс-ахматовцем Айказом Караманяном — на его плече виден шеврон подразделения, а на груди, помимо поддельной звезды Героя России и ненастоящей медали «За отвагу», — орден «Ахмат-спецназ».

Из публикации газеты армянской диаспоры «Ноев ковчег» следует, что Караманян отслужил несколько контрактов в спецназе. Его регулярно приглашают для участия в публичных мероприятиях, также он является наставником в российских школах. Служит ли Караманян в спецназе и сейчас, неизвестно.

У встреченных Колотовкиной россиян видны орден Красной звезды (последний из которых вручался в 1991 году), неофициальная медаль «Тыл фронту», которую можно купить на маркетплейсах, и имитирующая звезду Героя России награда «герой казачества».

Ранее участники спецоперации заподозрили депутата из Пензы Алексея Иванова в ношении чужих наград.

