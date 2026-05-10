Россиян попросили не верить сообщениям об аномальной жаре летом

Синоптик Паршина опровергла новости о грядущей в России аномальной июньской жаре

Точный прогноз аномальных погодных явлений, в том числе жаркой погоды, дается только на ближайшие трое суток, поэтому сообщениям о грядущей июньской жаре верить не следует. Об этом в комментарии РИА Новости заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, о возможной средней температуре июня можно будет говорить только непосредственно перед началом месяца. Однако, предварительно, на один градус выше нормы в июне будет теплее в регионах Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, в Уральском федеральном округе и на северо-западе Красноярского края.

Более прохладная погода в первый месяц лета прогнозируется в Якутии и континентальных районах Магаданской области. На остальной территории страны температурных аномалий не ожидается.

Таким образом Паршина прокомментировала сообщения в ряде СМИ о том, что в июне в некоторых российских регионах температура превысит климатическую норму на четыре-пять градусов.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что похолодание в столичном регионе закончится с началом рабочей недели, 12 мая.