20:30, 8 мая 2026

Москвичам назвали срок начала потепления

Синоптик Макарова: 12 мая в Москве ожидается до плюс 21 градуса
Виктория Клабукова

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Черемуховые холода сменятся новой волной потепления уже на следующей неделе. Своим прогнозом с агентством ТАСС поделилась ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

На предстоящих выходных погода, по словам синоптика, будет спокойной. Ночью ожидается 6-8 градусов тепла, местами небольшой дождь. Необильные осадки продолжатся и в течение дня, а воздух прогреется до плюс 13-15 градусов, возможны прояснения. В понедельник, 11 мая, характер погоды существенно не изменится — будет облачно, временами пройдет умеренный дождь.

Теплые воздушные массы вернутся в столичный регион во вторник, 12 мая. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Небольшой дождь, однако сохранится, но не будет повсеместным. Температура, таким образом, вновь вернется к климатической норме: если на выходных она будет ниже нормы на 1,5-3 градуса, а в понедельник — на 4, то во вторник, наконец, станет соответствовать майским показателям.

Лето в этом году начнется в Москве на три недели раньше климатических сроков. Однако такая аномалия может обернуться для столичных жителей холодным июнем, предупреждают метеорологи.

