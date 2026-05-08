Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:45, 8 мая 2026Экономика

Москвичам предрекли преждевременное лето

Синоптик Леус: Метеорологическое лето начнется в Москве на три недели раньше
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

В 2026 году метеорологическое лето в Москве может начаться более чем на три недели раньше климатических сроков. Преждевременную смену сезонов предрек жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что метеорологическая весна в этом году тоже началась аномально рано — в последний день календарной зимы. Последствиями этого стали рекордно теплый март и холодный апрель.

«Если проводить аналогии: раннее начало метеорологического лета может принести теплый май и холодный июнь, чего очень бы не хотелось», — подчеркнул Леус.

Началом лета метеорологи считают устойчивый переход средней температуры воздуха через отметку в плюс 15 градусов в сторону более высоких температур — в Москве по климатическим нормам это должно произойти 26 мая.

«В нынешнем году первым днем с такой температурой стало 3 мая, и вот уже пять дней показания термометров оставались в летних границах, при этом была накоплена значительная положительная аномалия почти в 18 градусов», — добавил синоптик.

Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что купальный сезон в Москве начнется не раньше конца мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский побывал на фронте и сделал новое заявление о перемирии. Чего ждать от Украины?

    Вероятность эпидемии хантавируса оценили

    Россиянам перечислили критичные ошибки в завещании

    Названа цена самой дешевой квартиры в Петербурге

    Падение индекса Мосбиржи объяснили сложным фоном

    Известная российская актриса показала внешность без макияжа

    Иммунолог раскрыл подробности об опасных симптомах хантавируса

    На Украине заметили новую систему ПВО с «адским огнем»

    Российский шеф-повар поселился в джунглях Камбоджи и довел себя до анорексии

    Шансы «Сочи» обыграть на выезде «Зенит» оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok