Москвичам предрекли преждевременное лето

Синоптик Леус: Метеорологическое лето начнется в Москве на три недели раньше

В 2026 году метеорологическое лето в Москве может начаться более чем на три недели раньше климатических сроков. Преждевременную смену сезонов предрек жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что метеорологическая весна в этом году тоже началась аномально рано — в последний день календарной зимы. Последствиями этого стали рекордно теплый март и холодный апрель.

«Если проводить аналогии: раннее начало метеорологического лета может принести теплый май и холодный июнь, чего очень бы не хотелось», — подчеркнул Леус.

Началом лета метеорологи считают устойчивый переход средней температуры воздуха через отметку в плюс 15 градусов в сторону более высоких температур — в Москве по климатическим нормам это должно произойти 26 мая.

«В нынешнем году первым днем с такой температурой стало 3 мая, и вот уже пять дней показания термометров оставались в летних границах, при этом была накоплена значительная положительная аномалия почти в 18 градусов», — добавил синоптик.

Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что купальный сезон в Москве начнется не раньше конца мая.