Экономика
09:48, 10 мая 2026

Москвичам назвали сроки возвращения тепла

Синоптик Тишковец: Черемуховые холода в Москве завершатся с окончанием выходных
Майя Назарова

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал сроки возвращения тепла в Москву. По данным синоптика, черемуховые холода в российской столице завершатся с окончанием выходных, передает РИА Новости.

Специалист указал, что весна уже твердо встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов. Тишковец допустил, что до конца этого месяца в Москве будет в основном только 20-градусное тепло.

До этого сообщалось, что лето в 2026 году начнется в Москве на три недели раньше климатических сроков. Эксперты предупредили, что подобная аномалия может обернуться для столичных жителей холодным июнем.

Еще раньше ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова подчеркнула, что купальный сезон в Москве стартует не раньше конца мая.

