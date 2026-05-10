09:49, 10 мая 2026

Одна из самых «русских» команд НХЛ вышла в полуфинал плей-офф без единого поражения

Владислав Уткин
Фото: James Lang / Imagn Images / Reuters

«Каролина Харрикейнз», одна из самых «русских» команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вышла в полуфинал плей-офф без единого поражения. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хоккеисты «Каролины» переиграли в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Филадельфию Флайерз» на выезде со счетом 3:2 в овертайме. Таким образом, они победили в этом противостоянии со счетом 4:0 и вошли в четверку сильнейших команд турнира.

В первом раунде плей-офф «Харрикейнз» одолели со счетом 4:0 «Оттаву Сенаторз». Подопечные Рода Бриндамора стали первой командой в НХЛ за последний 41 год, которая вышла в полуфинал Кубка Стэнли, одержав восемь побед подряд. Последним таким коллективом в 1985 году стал «Эдмонтон Ойлерз».

В составе «Каролины» выступают трое россиян. Это вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников.

Ранее Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Бобровский вошли в список 20 лучших свободных агентов НХЛ. Бобровский и Малкин заняли в нем пятое и шестое места соответственно, Овечкин стал двадцатым.

