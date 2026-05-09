Овечкин, Малкин и Бобровский вошли в топ лучших игроков НХЛ

Овечкин, Малкин и Бобровский вошли в топ лучших свободных агентов НХЛ

Российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Бобровский вошли в топ лучших свободных агентов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает The Athletic.

Три россиянина вошли в число двадцати сильнейших игроков, у которых этим летом заканчиваются контракты с их клубами. Бобровский занимает в этом списке пятое место, Малкин — шестое, а Овечкин — 20-е.

В текущем сезоне Бобровский провел 52 матча, в которых отразил 91,2 процента бросков, пропуская. в среднем, по 2,61 шайбы за игру. Малкин сыграл 62 матча, в которых забросил 21 шайбу и сделал 43 результативных передачи. У Овечкина в 82 встречах 32 гола и столько же передач.

Ранее сборная Украины гарантировала себе участие в высшем дивизионе чемпионата мира по хоккею. Украинцы сыграют на турнире 2027 года. В последний раз их команда была там представлена на ЧМ-2007, который проходил в Москве и Мытищах.