В Госдуму внесли проект закона о штрафах за ношение поддельных наград

Депутаты от ЛДПР внесли в ГД законопроект о штрафах за ношение поддельных наград

Депутаты от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесли в Государственную Думу законопроект о штрафах за ношение поддельных наград. Документ опубликован в думской электронной базе.

Парламентарии предложили установить административный штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей. Денежный штраф предлагается взыскивать с тех, кто будет носить знаки, которые имеют схожее название или внешнее сходство с государственными наградами. Также законопроект предполагает вынесение предупреждения за такое нарушение.

Парламентарии в пояснительной записке к законопроекту указали на практику, когда граждане носят поддельные знаки. Найти такие с легкостью можно в интернете, написали они.

Изменения депутаты хотят внести в Административный кодекс. Авторами законопроекта также выступили члены ЛДПР Сергей Леонов, Станислав Наумов, Борис Чернышов и другие.

В апреле участники СВО заподозрили депутата из Пензы Алексея Иванова в ношении чужих наград. В обращении председателю Госдумы Пензы они сослались на справки Минобороны России и администрации президента, в которых указано награждение Иванова только одной медалью — «За отвагу». Это произошло в 1996 году. При этом на снимках в соцсетях депутат запечатлен с тремя наградами: помимо заслуженной, на его груди заметили орден Мужества и медаль СССР «За отвагу». Впоследствии депутат признался, что носил муляж боевой медали и объяснил это тем, что оригинал, врученный ему в 1996 году, он потерял из-за отстегнувшейся булавки. Он добавил, что готов понести ответственность за свой поступок и подчеркнул, что все имеющиеся у него награды получал от Министерства обороны в официальном порядке.