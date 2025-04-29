Участники СВО заподозрили российского депутата в ношении чужих наград. Что известно?

«Ъ»: Бойцы СВО заподозрили депутата Иванова в ношении чужих боевых наград

Депутата из Пензы Алексея Иванова заподозрили в ношении чужих наград. Такое предположение высказали трое участников специальной военной операции (СВО) на Украине и трое ветеранов спецназа. Они обратились к председателю гордумы Пензы Денису Соболеву и руководителям фракций с просьбой проверить законность ношения боевых наград политиком.

В документе авторы обращения сослались на справки Минобороны России и администрации президента, в которых указано награждение Иванова только одной медалью — «За отвагу». Это произошло в 1996 году.

При этом на снимках в соцсетях депутат запечатлен с тремя наградами: помимо заслуженной, на его груди заметили «Орден Мужества» и медаль СССР «За Отвагу». Отмечается, что последнюю госнаграду он не мог получить в силу возраста.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Иванов заявил, что предоставлял документы на награды во время участия в выборах

Бойцы спецоперации отметили, что полиция начала проверку законности владения медалью.

Авторы обращения напомнили об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот и присвоение госнаград, отмечает «Коммерсантъ». Кроме того, они попросили заслушать депутата Иванова на предмет законности ношения "Ордена Мужества" и медали СССР "За Отвагу", провести проверку, в случае необходимости обратиться к правоохранителям, а также лишить политика мандата.

Сам Иванов сообщил, что предоставлял в избирком подтверждающие владение наградами документы каждый раз, когда участвовал в выборах.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ранее маркетплейс раскритиковали за продажу поддельных медалей участников СВО

В феврале российский военблогер Борис Рожин раскритиковал маркетплейс за продажу поддельных медалей участников СВО. По его словам, недобросовестные россияне могут покупать их, чтобы притворяться участниками боевых действий.

Например, поддельные госнаграды могут использовать злоумышленники. «Накупил себе медалей "Вагнера", значок за взятие Артемовска нацепил, пошел на какое-нибудь торжество, кто там будет проверять, настоящий ты боец или мошенник», — сказал он и отметил, что проверить, настоящая награда или нет, в жизни сложно.

Кроме того, пользоваться купленными в интернете наградами могут для получения бонусов от государства. «Такие случаи (сбыта и использования поддельных наград — прим. «Ленты.ру») надо подсвечивать, чтобы была государственная реакция», — добавил Рожин.