Участники СВО заподозрили российского депутата в ношении чужих наград

«Ъ»: Участники СВО заподозрили депутата из Пензы Иванова в ношении чужих наград

Трое участников специальной военной операции (СВО) на Украине и трое ветеранов спецназа заподозрили депутата из Пензы Алексея Иванова в ношении чужих наград. Об этом стало известно «Коммерсанту».

По сведениям «Ъ», парламентарии обратились к председателю гордумы Пензы Денису Соболеву и руководителям фракций с просьбой проверить законность ношения боевых наград Ивановым. В документе, направленном Соболеву, они сослались на справки Минобороны России и администрации президента, где указано, что Иванов был награжден в 1996 году только одной медалью — «За отвагу».

В то же время на снимках в соцсетях пензенский депутат запечатлен с той же наградой, но образца СССР, которую он не мог получить в силу возраста. Бойцы спецоперации отметили, что полиция начала проверку законности владения медалью.

«Дальнейших награждений данного лица государственными наградами РФ не проводилось», — утверждают авторы обращения.

Сам Иванов в беседе с «Ъ» пояснил, что предоставлял в избирком подтверждающие владение наградами документы каждый раз, когда участвовал в выборах.

Ранее сообщалось, что жительница Волгограда обратилась в Госдуму ради увольнения мужа-бойца спецоперации, награжденного медалью «За отвагу».