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08:43, 7 апреля 2025Россия

Россиянка обратилась в Госдуму ради увольнения награжденного «За отвагу» мужа-бойца СВО

V1.ru: Жительница Волгограда обратилась в ГД ради увольнения мужа-бойца СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Жительница Волгограда обратилась в Государственную Думу (ГД) ради увольнения мужа-бойца специальной военной операции (СВО), награжденного медалью «За отвагу». Россиянка в обращении к депутату Яне Лантратовой указала, что супруг достиг предельного возраста по военной службе и не может исполнять условия контракта из-за многочисленных хронических заболеваний, стало известно региональному порталу V1.ru.

Женщина отметила, что муж добровольно присоединился к бойцам спецоперации в конце января 2023 года. На фронте мужчина получил ранение. Горожанка пояснила, что, когда супруг находился на территории Донецкой народной республики, ему предлагали продлить срок действия контракта.

«Он направил рапорт на увольнение, однако ему отказали, сославшись на новый указ президента о том, что контракты автоматически продлеваются до окончания СВО. Хотя у мужа на тот момент был уже предельный возраст нахождения на службе — 50 лет», — добавила россиянка.

Супруга военнослужащего пояснила, что еще одной причиной, по которой мужчина просит расторгнуть с ним контракт, — состояние здоровья. В июне 2024-го военный прошел медицинское освидетельствование и был признан ограниченно годным к службе. Однако и этого не хватило для расторжения контракта. Жена бойца также связалась с Лантратовой, поскольку у мужчины нет удостоверения ветерана боевых действий. По версии женщины, документ был утерян.

Военный прокурор от Волгоградского гарнизона, в свою очередь, подчеркнул, что оснований для увольнения мужчины нет.

Ранее сообщалось, что житель Бурятии оставил вуз в 19 лет ради СВО, приехал в отпуск с передовой и не выжил.

ЖЗЛ
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