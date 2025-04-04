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12:06, 4 апреля 2025Россия

Россиянин оставил вуз в 19 лет ради СВО, приехал в отпуск с передовой и не выжил

В Бурятии сообщили о смерти бойца СВО, приехавшего в отпуск
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Бурятии сообщили о смерти участника специальной военной операции (СВО), приехавшего в отпуск из зоны боевых действий. Об этом говорится в публикации издания «Номер один».

Молодому человеку было всего 19 лет. В зону боевых действий он отправился будучи студентов. С этой целью россиянин взял академический отпуск. Контракт с Минобороны он заключили в феврале 2024 года.

В зоне СВО студент служил в десантных войсках.

Ранее о смерти еще одного приехавшего в отпуск участника СВО сообщили в Волгоградской области. К трагедии привел поход в баню. В зоне спецоперации россиянин служил с осени 2022 года. До этого боец 20 лет проработал в органах МВД России.

ЖЗЛ
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