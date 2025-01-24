Стало известно о смерти в бане приехавшего в отпуск бойца СВО

Под Волгоградом у бойца СВО остановилось сердце в бане

В Волгоградской области сообщили о смерти участника специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в материале сетевого издания «Волгоград Онлайн».

К трагедии привел поход в баню. В зоне спецоперации россиянин служил с осени 2022 года.

Сестра солдата рассказала, что до ухода на СВО он 20 лет проработал в органах МВД России. Вскрытие показало, что у мужчины был панкреатит, он не пережил болевого шока.

Ранее в Волгоградской области ветеран СВО не выжил в ДТП. Незадолго до этого он похоронил отца и узнал о рождении дочери.