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13:44, 24 января 2025Россия

Стало известно о смерти в бане приехавшего в отпуск бойца СВО

Под Волгоградом у бойца СВО остановилось сердце в бане
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Волгоградской области сообщили о смерти участника специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в материале сетевого издания «Волгоград Онлайн».

К трагедии привел поход в баню. В зоне спецоперации россиянин служил с осени 2022 года.

Сестра солдата рассказала, что до ухода на СВО он 20 лет проработал в органах МВД России. Вскрытие показало, что у мужчины был панкреатит, он не пережил болевого шока.

Ранее в Волгоградской области ветеран СВО не выжил в ДТП. Незадолго до этого он похоронил отца и узнал о рождении дочери.

ЖЗЛ
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