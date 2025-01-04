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18:32, 4 января 2025Россия

Ветеран СВО узнал о рождении дочери и погиб в ДТП

Возвращавшийся с похорон отца ветеран СВО погиб в ДТП, узнав о рождении дочери
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Возвращавшийся с похорон отца ветеран специальной военной операции (СВО) 31-летний Денис Доценко погиб в ДТП, узнав о рождении дочери. Об этом сообщает портал V1.ru.

«Денис смело защищал свою Родину, прошел через тяжелейшие бои на херсонском направлении. Месяц назад он проводил в последний путь своего отца, который погиб на СВО, а сам погиб в тот момент, когда в его жизни появилась малышка, смысл жизни», — приводятся публикация одного из друзей Доценко в соцсетях.

29 декабря стало известно, что в зоне СВО погиб бывший футболист сборной России Алексей Бугаев. Ему было 43 года. Спортсмен играл за «Торпедо», «Химки», «Томь» и «Краснодар». Вместе со столичным «Локомотивом» футболист стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Суперкубка страны в 2005 году.

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