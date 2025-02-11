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11:39, 11 февраля 2025Россия

Военблогеры раскритиковали Ozon за продажу поддельных медалей участников СВО

Военблогер Рожин: Реплики боевых наград продаются на Ozon по бросовым ценам
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Реплики боевых наград продаются на российском маркетплейсе Ozon по бросовым ценам, и недобросовестные россияне могут покупать их, чтобы притворяться участниками боевых действий. Так торговую площадку раскритиковал российский военблогер Борис Рожин, его слова приводит Радио Sputnik в Telegram.

По словам Рожина, проверить, настоящая награда или нет в жизни сложно, и этим могут пользоваться злоумышленники. «Накупил себе медалей "Вагнера", значок за взятие Артемовска нацепил, пошёл на какое-нибудь торжество, кто там будет проверять, настоящий ты боец или мошенник», — заявил эксперт.

Военный блогер подчеркнул, что пользоваться купленными на Ozon наградами могут для получения бонусов от государства. «Такие случаи (сбыта и использования поддельных наград — прим. «Ленты.ру») надо подсвечивать, чтобы была государственная реакция», — раскритиковал факт продажи площадкой реплик наград Рожин.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что в регионе зафиксированы случаи мошеннического присвоения несуществующего звания «Герой Дагестана», а также подделки документов об участии в СВО для получения путевок для паломничества за рубеж.

ЖЗЛ
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