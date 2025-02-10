Глава российского региона рассказал о связанных с СВО аферах

Глава Дагестана Меликов: Аферисты региона спекулируют на теме СВО и наград

В Дагестане аферисты спекулируют на теме специальной военной операции (СВО), наград и поощрений для ее участников. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram.

Как рассказал чиновник, власти уже раскрыли одну из мошеннических схем, по которой жители региона подделывали документы об участии в СВО, чтобы получить бесплатную путевку и совершить паломничество (хадж) и, таким образом, лишали реальных участников конфликта такой возможности.

Еще одной связанной с СВО схемой аферы, описанной Меликовым, стало присвоение несуществующего звания Герой Дагестана, которую мошенники оценили в 300 тысяч рублей — ее, судя по посту чиновника, также предлагали участникам спецоперации. «Мне очень жаль хороших, добрых ребят, которые в силу своей уязвимости могли поддаться на рекламу аферистов (...) Никто не должен прикасаться к теме специальной военной операции, не вымыв до этого руки!» — написал в блоге Меликов.

Глава Дагестана призвал прокуратуру проверить изложенные им факты, а от секретаря Совбеза региона потребовал доклад о ситуации.

Ранее сообщалось, что россиянка получила фото пропавшего на СВО мужа, приехала в клинику и раскрыла схему обмана.