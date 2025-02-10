Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:22, 10 февраля 2025Россия

Россиянка получила фото пропавшего на СВО мужа, приехала в клинику и раскрыла схему обмана

Жене бойца СВО из Перми мошенники прислали фото из больницы и просили деньги
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россиянка получила фото пропавшего на специальной военной операции (СВО) на Украине мужа, приехала в клинику в Ростове и раскрыла схему обмана. Об этом пишет 59.RU.

По данным издания, россиянин служил по контракту. В октябре 2024 года связь с ним оборвалась. А в декабре, как рассказала жена бойца, на нее вышел некий мужчина, который представился хирургом больницы в Ростове — Денисом Кучером. Он заверил, что военнослужащий якобы участвовал в недавнем обмене пленными и сейчас находится у них в госпитале в тяжелом состоянии.

Представившийся врачом человек прислал россиянке медицинскую выписку и размытую фотографию из палаты, на которой запечатлен мужчина, похожий на военного — он лежал на больничной койке с трубкой в трахее. В присланной выписке были указаны верные персональные данные мужчины: его воинская часть, полк, батальон и рота. В качестве диагноза было указано: «шоковое состояние, травматическая рана, стадия комы, переломы позвонков».

Мужчина стал отговаривать приезжать лично — якобы в больнице идет проверка и прием закрыт. А затем и вовсе попросил деньги на лекарства. Он убедил россиянку, что пока идут новогодние выходные, закупить необходимый мужу препарат не смогут. Россиянка перевела «медику» 30 тысяч рублей и выехала в Ростов, так как «сердце было не на месте».

В больнице женщине сообщили, что ее мужа у них нет и не было. Врач Денис Кучер, как оказалось, действительно работал в Ростовской областной больнице, но он — онколог, а не хирург, и ему 80 лет.

«Я стала звонить через Telegram тому псевдоврачу, он оказался настолько наглым, что ответил на звонок и, узнав, что я приехала к больнице, пригласил подняться к нему в кабинет на четвертый этаж», — вспомнила россиянка.

Материалы по теме:
«Впереди достаточно большие города» Как будет проходить СВО в 2025 году и где развернутся самые ожесточенные бои?
«Впереди достаточно большие города»Как будет проходить СВО в 2025 году и где развернутся самые ожесточенные бои?
11 января 2025
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024

В больницу тем временем приехала еще одна россиянка, которую обманули мошенники по аналогичной схеме: она искала пропавшего на СВО брата, а затем с ней связались и вымогали деньги.

«Представился волонтером в зоне СВО и сказал, что нашел по спискам моего брата, и он лежит раненый на поле боя и его надо вывезти. Он говорил так убедительно, что я поверила», — рассказала она, добавив, что перевела мошенникам пять тысяч рублей.

Далее мошенник описал, что у ее брата якобы повреждена спина, но его знакомый врач из Ростова Денис Кучер готов помочь и направит реанимобиль, чтобы госпитализировать брата, но за деньги — 30 тысяч рублей. После «медик» рассказывал ей об успешно проведенной операции. Затем суммы росли — с россиянки потребовали уже 90 тысяч рублей якобы на установку имплантов в позвоночник.

Когда псевдо-врач отказался прислать девушке фото брата из больницы, она решила лично приехать в Ростов. Но там уже выяснилось, что такого военнослужащего среди пациентов нет.

Женщина, потерявшая на СВО брата, решила не обращаться в полицию, считает, что мошенников вычислить невозможно. А ищущая мужа россиянка обратилась в правоохранительные органы. Ее супруг сейчас официально числится без вести пропавшим.

Ранее в России захотели принять закон о защите граждан от мошенников в соцсетях, которые действуют под видом благотворительных организаций.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ запустили американские дроны по Краснодару. Обломки упали на жилой дом в центре города

      Посол России в Таджикистане рассказал о расследовании теракта в «Крокусе»

      На заднем дворе одного дома неожиданно нашли 102 ядовитые змеи среди посадок

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Китайский конкурент Starlink подписал соглашение с Малайзией

      В МИД заявили о бесконтрольном использовании ВСУ западных отравляющих веществ

      51-летний россиянин сбил четырех человек на пешеходном переходе

      Названа причина смерти актера Олега Стриженова

      Болельщики «Челси» скандировали имя Абрамовича в матче Кубка Англии

      В России анонсировали изменения в сфере образования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше