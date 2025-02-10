Россиянка получила фото пропавшего на СВО мужа, приехала в клинику и раскрыла схему обмана

Жене бойца СВО из Перми мошенники прислали фото из больницы и просили деньги

Россиянка получила фото пропавшего на специальной военной операции (СВО) на Украине мужа, приехала в клинику в Ростове и раскрыла схему обмана. Об этом пишет 59.RU.

По данным издания, россиянин служил по контракту. В октябре 2024 года связь с ним оборвалась. А в декабре, как рассказала жена бойца, на нее вышел некий мужчина, который представился хирургом больницы в Ростове — Денисом Кучером. Он заверил, что военнослужащий якобы участвовал в недавнем обмене пленными и сейчас находится у них в госпитале в тяжелом состоянии.

Представившийся врачом человек прислал россиянке медицинскую выписку и размытую фотографию из палаты, на которой запечатлен мужчина, похожий на военного — он лежал на больничной койке с трубкой в трахее. В присланной выписке были указаны верные персональные данные мужчины: его воинская часть, полк, батальон и рота. В качестве диагноза было указано: «шоковое состояние, травматическая рана, стадия комы, переломы позвонков».

Мужчина стал отговаривать приезжать лично — якобы в больнице идет проверка и прием закрыт. А затем и вовсе попросил деньги на лекарства. Он убедил россиянку, что пока идут новогодние выходные, закупить необходимый мужу препарат не смогут. Россиянка перевела «медику» 30 тысяч рублей и выехала в Ростов, так как «сердце было не на месте».

В больнице женщине сообщили, что ее мужа у них нет и не было. Врач Денис Кучер, как оказалось, действительно работал в Ростовской областной больнице, но он — онколог, а не хирург, и ему 80 лет.

«Я стала звонить через Telegram тому псевдоврачу, он оказался настолько наглым, что ответил на звонок и, узнав, что я приехала к больнице, пригласил подняться к нему в кабинет на четвертый этаж», — вспомнила россиянка.

В больницу тем временем приехала еще одна россиянка, которую обманули мошенники по аналогичной схеме: она искала пропавшего на СВО брата, а затем с ней связались и вымогали деньги.

«Представился волонтером в зоне СВО и сказал, что нашел по спискам моего брата, и он лежит раненый на поле боя и его надо вывезти. Он говорил так убедительно, что я поверила», — рассказала она, добавив, что перевела мошенникам пять тысяч рублей.

Далее мошенник описал, что у ее брата якобы повреждена спина, но его знакомый врач из Ростова Денис Кучер готов помочь и направит реанимобиль, чтобы госпитализировать брата, но за деньги — 30 тысяч рублей. После «медик» рассказывал ей об успешно проведенной операции. Затем суммы росли — с россиянки потребовали уже 90 тысяч рублей якобы на установку имплантов в позвоночник.

Когда псевдо-врач отказался прислать девушке фото брата из больницы, она решила лично приехать в Ростов. Но там уже выяснилось, что такого военнослужащего среди пациентов нет.

Женщина, потерявшая на СВО брата, решила не обращаться в полицию, считает, что мошенников вычислить невозможно. А ищущая мужа россиянка обратилась в правоохранительные органы. Ее супруг сейчас официально числится без вести пропавшим.

Ранее в России захотели принять закон о защите граждан от мошенников в соцсетях, которые действуют под видом благотворительных организаций.