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09:32, 23 декабря 2024Россия

В России захотели принять закон о защите граждан от мошенников в соцсетях

Володин анонсировал закон о защите россиян от мошенников в соцсетях
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В России захотели принять закон о защите граждан от мошенников в соцсетях. Рассмотрение проекта анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«В начале следующего года рассмотрим законопроект, защищающий граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций», — обозначил Володин.

Спикер Госдумы также открыл опрос среди подписчиков о том, поддерживают ли они принятие такого законопроекта. На момент написания новости проголосовали более 34 тысяч человек: 96 процентов из них высказались в поддержку принятия законопроекта, 1 процент — против, 3 процента заявили, что им все равно.

Ранее во время совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии президент России Владимир Путин призвал граждан для защиты от злоумышленников класть трубку, если им звонят незнакомцы с подозрительными предложениями.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник» в четырех сериях. В фильме раскрываются схемы афер, принцип работы мошеннических кол-центров, а также даются советы, как обезопасить себя от злоумышленников.

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