Путин посоветовал действия в случае звонков от предлагающих что-то незнакомцев

Путин предложил ограничить выдачу кредитов от 50 000 рублей периодом охлаждения

Президент РФ Владимир Путин призвал россиян для защиты от злоумышленников класть трубку, если им звонят незнакомцы с предложениями, «связанными в конечном итоге с какими-то действиями». О таком способе противостоять телефонным мошенникам глава государства рассказал во время совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства уточнил, что так поступают его знакомые и посоветовал гражданам «поступать точно таким же образом». Также он предложил ограничить выдачу кредитов от 50 тысяч рублей периодом охлаждения.

«От 50 до 200 тысяч рублей — надо бы дать, безусловно, людям хотя бы несколько часов, чтобы что-то проверить дополнительно и принять окончательное решение. Ну а 200 тысяч и более — это точно нужно протянуть хотя бы на несколько дней», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее президент поручил правительству страны совместно с Центробанком обеспечить создание механизмов, направленных на борьбу с действиями мошенников путем установления «периода охлаждения». Отдельно он обратил внимание на необходимость обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих направление кредитором информации клиенту о возможности отказаться от кредита в течение указанного периода через портал «Госуслуги».