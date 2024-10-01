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12:09, 1 октября 2024Экономика

Путин поручил создать механизм «периода охлаждения» при выдаче кредитов

Путин поручил создать механизмы по борьбе с хищением средств мошенниками

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны совместно с Центробанком обеспечить создание механизмов, направленных на борьбу с хищением мошенниками денежных средств россиян. Речь идет в том числе об установлении «периода охлаждения» между принятием кредитором решения о предоставлении потребкредита и фактической передачей физлицу денежных средств, следует из перечня поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам, опубликованного на сайте Кремля.

Отдельно глава государства поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих направление кредитором информации клиенту о возможности отказаться от кредита в течение указанного периода через портал «Госуслуги».

Сроком исполнения поручений в материалах названо 1 декабря 2024 года, ответственными — премьер министр Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, текущей осенью в Госдуму может быть внесен законопроект о двухдневном периоде охлаждения при оформлении кредитов на сумму более 200 тысяч рублей, над которым депутаты работают совместно с Центробанком. Ранее с предложением о запуске соответствующего механизма выступала глава регулятора.

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